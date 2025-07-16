В Крыму девять часов искали потерявшихся туристов

После обнаружения людей на крутом скальном склоне, расположенном выше Долины Привидений, спасатели использовали альпинистское снаряжение для спуска к ним. Для проведения спасательной операции на место прибыли четверо специалистов, которым потребовалось девять часов, чтобы завершить сложную эвакуацию. В результате происшествия никто не пострадал — все туристы были благополучно эвакуированы и доставлены в безопасное место.