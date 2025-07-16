В Крыму девять часов искали потерявшихся туристов

Семью россиян с детьми спасли на горе Южная Демерджи в Крыму.
Семью россиян, включая двоих несовершеннолетних детей, спасали на горе Южная Демерджи в Крыму в течение девяти часов, сообщила пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Туристы оказались в труднодоступном районе после того, как сбились с тропы во время подъема.
? «Сотрудники “КРЫМ-СПАС” провели 9-часовую спасательную операцию на горе Южная Демерджи», — говорится в сообщении пресс-службы, которое опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 15 июля, когда трое туристов, не сумев самостоятельно продолжить путь в темноте, запросили помощь.
После обнаружения людей на крутом скальном склоне, расположенном выше Долины Привидений, спасатели использовали альпинистское снаряжение для спуска к ним. Для проведения спасательной операции на место прибыли четверо специалистов, которым потребовалось девять часов, чтобы завершить сложную эвакуацию. В результате происшествия никто не пострадал — все туристы были благополучно эвакуированы и доставлены в безопасное место.