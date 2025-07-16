NBC: полиция Капитолия задержала мужчину с пистолетом, луком и стрелами

Журналист NBC Фрэнк Торп сообщил в социальной сети X* о задержании полицией Капитолия неизвестного мужчины возле здания Конгресса США. Он утверждал, что в его автомобиле находятся пистолеты, а также лук со стрелами.
По словам Торпа, мужчину остановили в непосредственной близости от Капитолия.
«Он признался, что в его автомобиле, расположенном к северу от близлежащей баррикады, было оружие, лук и стрелы», — написал журналист.
В настоящее время проводится обыск автомобиля. Задержанному будут предъявлены обвинения.
Ранее сообщалось, что суд арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Мутвала Шыхлински на два месяца.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.