Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: полиция Капитолия задержала мужчину с пистолетом, луком и стрелами

Задержанному рядом с Капитолием мужчине готовятся предъявить обвинения.

Источник: Аргументы и факты

Журналист NBC Фрэнк Торп сообщил в социальной сети X* о задержании полицией Капитолия неизвестного мужчины возле здания Конгресса США. Он утверждал, что в его автомобиле находятся пистолеты, а также лук со стрелами.

По словам Торпа, мужчину остановили в непосредственной близости от Капитолия.

«Он признался, что в его автомобиле, расположенном к северу от близлежащей баррикады, было оружие, лук и стрелы», — написал журналист.

В настоящее время проводится обыск автомобиля. Задержанному будут предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Мутвала Шыхлински на два месяца.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.