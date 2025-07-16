Водитель моноколеса лишился прав за пьяную езду: почему СИМ приравняли к мопеду

В Санкт-Петербурге суд лишил водительских прав 49-летнего горожанина, который управлял моноколесом в состоянии алкогольного опьянения. Помимо отстранения от вождения на полтора года, мужчину также обязали выплатить штраф. Что произошло, по каким признакам моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) относятся к транспортным средствам и какая категория прав нужна для управления ими — в материале «Вечерней Москвы».
Лишили прав за езду на моноколесе в состоянии опьянения.
Приговор 49-летнему петербуржцу вынес суд его родного города, но сам инцидент произошел в Великом Новгороде. Мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения на моноколесе, когда его остановили сотрудники полиции.
Медицинское освидетельствование показало содержание алкоголя в крови задержанного на уровне 0,255 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Петербуржец не признал свою вину: несмотря на результаты освидетельствования, в суде он сообщил, что был трезв.
Мощность двигателя моноколеса модели Gotway (Begode) Tesla 1020wh, которым управлял мужчина, составляет 1900 ватт. Поэтому с точки зрения действующего законодательства России данное СИМ является транспортным средством.
Петербуржца лишили водительских прав на 1,5 года по статье 12.8 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.
Какие СИМ приравниваются к транспортным средствам.
Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что, в случае если мощность электродвигателя превышает 250 ватт, СИМ приравнивается к мопеду. Это означает, что для него, как и для другого транспортного средства, требуется право управления.
Правда ли, что, фиксируя нарушения самокатчиков можно заработать.
— Если лицо управляет СИМ, приравниваемым к транспортному средству, без действующего водительского удостоверения, то оно не имеет на это права. В этом случае предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, — отметил автоюрист.
Для управления мопедами, легкими квадроциклами и СИМ, мощность которых более 250 ватт, нужна категория прав M. Часто данная категория присваивается водителю автоматически вместе с получением прав на управление автомобилем. Если у водителя СИМ нет водительских прав, то ему придется идти и проходить соответствующее обучение.
— Лишь единицы автошкол учат отдельно только на категорию M, — добавил Воропаев.
Промилле и миллиграммы на литр воздуха.
В случае с петербуржцем приборы зафиксировали у него состояние опьянения в таком показателе, как миллиграмм (алкоголя) на литр выдыхаемого воздуха. Он отличается от промилле — содержания алкоголя в крови, уровень которого определяется только лабораторным анализом крови.
Норма алкоголя для водителей прописана в миллиграммах, так как наиболее часто определяется именно алкотестерами. Так, максимальный уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,16 миллиграмма на 1 литр. 1 промилле равняется 0,45 миллиграмма на 1 литр.
Воропаев объяснил, что степень опьянения (слабая, сильная) не имеет никакого значения при привлечении к административной ответственности. Все, что больше цифры 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, считается состоянием опьянения, и водитель несет ответственность. Если прибор показал 0,15 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха и менее, то к ответственности вас не привлекут.
За что могут оштрафовать самокатчиков.
— Для измерения алкоголя в выдыхаемом воздухе используется алкометр. До 0,16 миллиграмма на литр — человек считается трезвым. Если показатель выше — он считается пьяным. Употреблять алкоголь при управлении транспортным средством запрещено. Поэтому не существует никаких «безопасных доз» спиртного, которые позволят не превысить эти 0,16 миллиграмма на литр, — подчеркнул юрист.
Эксперименты и практика показывают, что превышение 0,16 миллиграмма на литр воздуха может быть и после кваса, и даже после спрея от боли в горле. Поэтому не стоит рисковать и искать «безопасную дозу», которую якобы не заметят алкометры.
— Любой алкоголь выводится из организма человека посредством метаболизма, который у каждого индивидуален. Поэтому говорить о том, что, к примеру, один бокал шампанского не повлечет каких-либо последствий, вряд ли возможно, — обратил внимание собеседник «ВМ».
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Так как метаболизм индивидуален у каждого человека, сложно сказать, что сделал лишенный прав петербуржец для «достижения» показателя 0,255 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха: много выпил накануне или употребил спиртное утром перед выездом на моноколесе на дорогу.
Можно ли оспорить решение суда.
Воропаев указал, что человек может оспорить любое решение суда. Вопрос заключается только в том, будет ли от этого результат.
— Шансов, если он не защищался в суде первой инстанции, с привлечением грамотного защитника, совсем мало, — оценил ситуацию с петербуржцем автоюрист.
Иные подробности дела в отношении мужчины неизвестны. Поэтому предполагать, есть ли смысл для мужчины идти в суды дальше и доказывать свою правоту, невозможно.
— Чтобы это понять, нужно изучить все материалы дела. Исходя из этого уже будет ясно, есть ли какие-то шансы или нет, — заключил эксперт.
В любом случае петербуржец имеет право обжаловать решение мирового судьи судебного участка № 87 города Санкт-Петербурга. Согласно статье 30.1 КоАП РФ, это можно сделать в вышестоящем суде. В данном случае это может быть районный, областной или иной соответствующий суд.
Статья 30.9 КоАП РФ не предусматривает возможности обжалования решения вышестоящего суда. Следовательно, его вердикт будет заключительным и вступит в законную силу после вынесения.
В 2024 году на совещании в правительстве, в состав которого вошли Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст и депутаты Госдумы, было решено, что необходимо повысить минимальный возраст для пользователей самокатов и других СИМ до 16 лет, а также обязать их получать права на эти транспортные средства и запретить передвигаться по тротуарам и проезжей части.