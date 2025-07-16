Водитель моноколеса лишился прав за пьяную езду: почему СИМ приравняли к мопеду

В Санкт-Петербурге суд лишил водительских прав 49-летнего горожанина, который управлял моноколесом в состоянии алкогольного опьянения. Помимо отстранения от вождения на полтора года, мужчину также обязали выплатить штраф. Что произошло, по каким признакам моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) относятся к транспортным средствам и какая категория прав нужна для управления ими — в материале «Вечерней Москвы».