Во Франции шестилетний ребенок убил младенца в родильном отделении

Предварительно установлено, что семимесячный недоношенный младенец скончался после того, как был взят на руки шестилетним ребенком. Семья сообщает, что девочка была обнаружена без сознания после падения на голову. Несмотря на срочные реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти жизнь ребенка.