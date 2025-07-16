Во Франции шестилетний ребенок убил младенца в родильном отделении

В родильном отделении больницы Жанны де Фландр во французском городе Лилль шестилетний ребенок стал причиной гибели новорожденной девочки. Об этом информирует BFM TV, ссылаясь на заявление медицинского учреждения.
Предварительно установлено, что семимесячный недоношенный младенец скончался после того, как был взят на руки шестилетним ребенком. Семья сообщает, что девочка была обнаружена без сознания после падения на голову. Несмотря на срочные реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти жизнь ребенка.
«Это трагическое происшествие глубоко затронуло сотрудников и коллектив Университетской больницы Лилля, а также другие семьи», — подчеркивается в официальном сообщении.
Родителям и родственникам погибшей девочки, а также медицинским работникам была предоставлена психологическая поддержка. Администрация больницы обратилась к прокурору Лилля с просьбой о немедленном начале расследования и инициировала собственное внутреннее административное разбирательство.
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