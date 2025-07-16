Россияне пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

Сбой возник в работе сети.
Пользователи домашнего интернета от провайдера «Ростелеком» пожаловались на технический сбой. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.
«Жители Москвы, Московской области, Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета от компании “Ростелеком”. Перебои происходили 16 июля в течение дня и вечером», — передает РБК со ссылкой на сервис.
Уточняется, что представители «Ростелекома» опровергли информацию о сбое. Они сообщили, что сеть провайдера работает штатно.
Ранее сообщалось, что в России планируется сократить количество массовых отключений мобильного интернета и ввести их четкое регулирование. Соответствующие меры уже обсуждаются между Министерством цифрового развития и участниками отрасли.