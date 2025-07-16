Россияне пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

«Жители Москвы, Московской области, Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета от компании “Ростелеком”. Перебои происходили 16 июля в течение дня и вечером», — передает РБК со ссылкой на сервис.