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Из-за одной больной кошки на карантин закрыли московский район

В районе Бирюлево в Москве выявили вспышку бешенства, говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина. Первый случай заболевания домашнего животного на улице Михневской был зафиксирован 7 июля, подробности о животном не раскрываются. Однако российские СМИ сообщают, что заболевание выявлено у кошки.

Вспышку бешенства выявили на территории Бирюлево в Москве.

В районе Бирюлево в Москве выявили вспышку бешенства, говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина. Первый случай заболевания домашнего животного на улице Михневской был зафиксирован 7 июля, подробности о животном не раскрываются. Однако российские СМИ сообщают, что заболевание выявлено у кошки.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 6 сентября 2025 года», — сказано в документе. Он опубликован на сайте Правительства Москвы.

В документе установлены ограничительные меры — карантин продлится до 6 сентября 2025 года. В период карантина запрещено проводить мероприятия с животными, а также их отлавливать для перевозки в зоопарки. Контроль за исполнением возложен на заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасию Ракову. Врач общей практики Елена Павлова, как передает News.ru, предупредила, что больных диких животных спасать не стоит — вялость и нездоровый вид могут быть признаками бешенства.

Заражение возможно при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу. По словам специалиста, чаще всего бешенством заражаются лисы, волки и летучие мыши, однако больными могут оказаться и белки в парках. Врач призывает не приближаться к диким животным с подозрительным видом и слюнотечением.

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