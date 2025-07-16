Из-за одной больной кошки на карантин закрыли московский район

В документе установлены ограничительные меры — карантин продлится до 6 сентября 2025 года. В период карантина запрещено проводить мероприятия с животными, а также их отлавливать для перевозки в зоопарки. Контроль за исполнением возложен на заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасию Ракову. Врач общей практики Елена Павлова, как передает News.ru, предупредила, что больных диких животных спасать не стоит — вялость и нездоровый вид могут быть признаками бешенства.