Украина заявила о готовности вести переговоры о прекращении огня: главное об СВО на 16 июля

Киев готов начать переговоры с Москвой с разговора о перемирии.
Киев готов начать переговоры с Москвой о прекращении огня с разговора о перемирии. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сигиба. В то же время в Кремле призвали США оказать давление на киевское руководство для организации нового раунда переговоров с Россией. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ уже отправлены ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Главное о спецоперации к 16 июля — в материале URA.RU.
На Украине заявили о готовности к переговорам с РФ о прекращении огня.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к переговорам с Россией «в любое время и в любом месте». Однако ключевым условием для Киева остается обсуждение перемирия как первоочередной темы. «Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить», — отметил он на встрече с главами МИД Польши и Литвы. Сибига подчеркнул, что разговор должен начинаться с установления перемирия, после чего можно обсуждать остальные аспекты урегулирования.
ВС РФ взяли под контроль Новохатское в ДНР.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕще одно село в ДНР оказалось под крылом России: карта СВО на 16 июля.
Российские войска освободили населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки потери украинских войск составили около 1255 человек. Операция по освобождению поселка проводилась силами группировки «Восток».
ВСУ перебросили под Сумы новое подразделение с роботами.
Украинское командование перебросило к населенному пункту Алексеевка в Сумской области новое спецподразделение — Rhinos Group, оснащенное роботизированными комплексами. Как сообщили источники в российских силовых структурах, ранее это подразделение не участвовало в боевых действиях.
По их данным, на Сумском и Харьковском направлениях действует более 40 украинских бригад и полков, которые активно используют современные технологии, включая беспилотные и роботизированные системы для разведки и диверсий. Rhinos Group была сформирована для выполнения сложных задач с применением высокотехнологичного оборудования.
ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29.
Российские войска сбили украинский истребитель МиГ-29Фото: Министерство обороны Украины.
За прошедшие сутки российские войска сбили украинский МиГ-29, нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по временным пунктам дислокации ВСУ в 148 районах. Кроме того, они уничтожили две пусковые установки, пункт наведения и командный пункт комплекса С-300ПС, а также радиолокационная станция RADA израильского производства.
Мужчина, получивший ранение при атаке БПЛА в Воронеже, скончался.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки пострадавших и квартиры без стен: новые детали атаки ВСУ по Воронежу. Фоторепортаж.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке БПЛА, скончался в больнице. Два других пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание, их состояние улучшается. По данным Минобороны РФ, силами ПВО в регионе были уничтожены 12 беспилотников. Всего пострадали 24 человека, из них 22 — в Воронеже. В результате атаки повреждены жилые дома, торговые объекты, автомобили, а также здание детского сада.
Российские дроны уничтожили два тяжелых коптера ВСУ.
Операторы FPV-дронов группировки «Север» уничтожили два тяжелых коптера ВСУ в Харьковской области с помощью воздушного тарана. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие продолжают совершенствовать тактику обнаружения и нейтрализации украинских беспилотников, осуществляя круглосуточное патрулирование и оперативно уничтожая вражеские дроны.
Трамп заявил, что на Украину уже отправлены ракеты для Patriot.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп даст Украине оружие, о котором молил Зеленский: что не так с щедрым подарком.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправляются на Украину в рамках нового соглашения между США и Германией. Он также отметил, что все расходы будут возмещены США. Кроме того, президент выразил уверенность в стремлении российского руководства найти пути урегулирования ситуации вокруг Украины.
Кремль призвал США оказать давление на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину для организации нового раунда переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к третьей встрече, однако от Киева предложений пока не поступало.
По словам Пескова, значимую роль в посредничестве играют Соединенные Штаты, и Москва рассчитывает, что они также воздействуют на украинскую сторону с целью возобновления диалога. Песков добавил, что поставки Украине дальнобойных ракет со стороны США в данный момент не обсуждаются.
Артиллеристы нанесли массированный удар по позициям ВСУ, выпустив 20 снарядов.
Артиллерийские подразделения группировки «Центр» нанесли мощный удар по укрепленным позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Разведка с помощью беспилотников выявила замаскированные опорные пункты противника и передала их координаты артиллеристам. Экипаж РСЗО «Град» оперативно занял позицию и произвел залп из 20 реактивных снарядов, уничтожив укрепления. Масштабный обстрел дезорганизовал оборону ВСУ и позволил штурмовым группам продвинуться вперед, передает Пятый канал.