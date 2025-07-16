Украина заявила о готовности вести переговоры о прекращении огня: главное об СВО на 16 июля

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к переговорам с Россией «в любое время и в любом месте». Однако ключевым условием для Киева остается обсуждение перемирия как первоочередной темы. «Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить», — отметил он на встрече с главами МИД Польши и Литвы. Сибига подчеркнул, что разговор должен начинаться с установления перемирия, после чего можно обсуждать остальные аспекты урегулирования.