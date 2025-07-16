ЕС ввел санкции против платежной системы А7

Согласно документу, ЕС обвиняет А7 в попытках повлиять на президентские выборы и конституционный референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз в 2024 году, а также в действиях, которые «подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности» в Молдавии. Санкции включают заморозку активов компании и запрет на предоставление ей экономических ресурсов.