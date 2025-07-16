Бахрейн отказался передать Украине ракеты для ЗРК Patriot

На данный момент Дания и Германия выразили готовность присоединиться к новому механизму поставок вооружения Украине, предложенному президентом США Дональдом Трампом. В то же время Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались принимать участие в данной инициативе, как сообщают западные средства массовой информации в среду. Кроме того, агентство Bloomberg в среду обратило внимание на усиливающееся в Европе стремление снизить зависимость от американских вооружений.