Дрон от ВСУ с надписью «С любовью для жителей Белгорода» попал на видео

Гладков показал кадры поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду.
Уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с надписью «С любовью для жителей Белгорода» попало на видео. Его опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: “С любовью для жителей Белгорода”. Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — написал Гладков в своем telegram-канале. Дрон был сбит бойцами группировки войск «Север».
На кадрах виден беспилотник самолетного типа с провокационной надписью и нарисованным сердцем, пронзенным стрелой. Также там можно заметить, что на крыле дрона, помимо послания, есть дополнительные слова, которые трудно разобрать.