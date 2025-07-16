Во Владимирской области в реке Клязьма утонула семья

Супруги и их сын утонули в реке Клязьма, сообщается в Telegram-канале министерства региональной безопасности Владимирской области.
По данным ведомства, трагедия произошла 13 июля, спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области провели поисковые работы на Клязьме близ деревни Крутово в Петушинском районе.
В министерстве сообщили, что тело отца семейства нашел рыбак в день трагедии, женщину обнаружили спасатели во вторник, 15 июля.
«Сегодня поиски продолжились. В районе двух часов дня примерно в полутора километрах от места трагедии было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения», — приводятся в пресс-релизе слова начальника собинской спасательной станции Сергея Смирнова.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга проводится проверка по факту гибели мужчины, тело которого утром 14 июля было обнаружено в Неве.