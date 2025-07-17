Очевидцы опубликовали видео со стрельбой в микрорайоне Парковом в Перми

«Мужчине не смогли сдать сдачу с 5 тысяч рублей. Он был нетрезв, начал угрожать кассирам пистолетом. Несколько раз возвращался с улицы в магазин», — поделилась женщина. Около 23:30 жители Перми рассказали perm.aif.ru, что на месте происшествия на улице Желябова до сих пор стоит полицейская машина, перекрывающая проезд.