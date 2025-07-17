Очевидцы опубликовали видео со стрельбой в микрорайоне Парковом в Перми

Пермяки опубликовали видеозапись со стрельбой в микрорайоне Парковом в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с чёрной эмблемой) вечером 16 июля.
На кадрах, снятых местными жителями рядом с супермаркетом на улице Желябова, 16а, — двое силовиков, которые следуют за чёрным автомобилем и стреляют в него практически в упор. Машине удаётся скрыться.
«Это кто? Это в кого они?..» — слышен женский голос за кадром.
В комментариях к сообщению очевидцы рассказывают, что инцидент произошёл примерно в 22:00.
Одна из подписчиц телеграм-канала пояснила, что конфликт начался в продуктовом супермаркете.
«Мужчине не смогли сдать сдачу с 5 тысяч рублей. Он был нетрезв, начал угрожать кассирам пистолетом. Несколько раз возвращался с улицы в магазин», — поделилась женщина. Около 23:30 жители Перми рассказали perm.aif.ru, что на месте происшествия на улице Желябова до сих пор стоит полицейская машина, перекрывающая проезд.
В пресс-службе МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что информация об инциденте со стрельбой на Парковом уточняется.