Рогов: украинские ТЦК могут начать отправлять пенсионеров на фронт

«Новый закон принят, чтобы сначала разрешить пожилым людям служить в ВСУ, а потом уже обязать граждан старше 60 лет служить в рядах Украинской армии. Нет ничего сложного, чтобы поймать человека и заставить его подписать контракт», — заявил Рогов в интервью «Ридусу». Он отметил, что речь идет о новом этапе освобождения украинских территорий от гражданского населения. По его словам, в ближайшее время аналогичные меры могут быть распространены и на женщин, которых, как он выразился, «начнут кидать на убой».