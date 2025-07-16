Рогов заявил, что Украина скоро начнет отправлять женщин на фронт.
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) в ближайшее время могут начать задерживать на улицах пенсионеров для отправки на фронт. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Новый закон принят, чтобы сначала разрешить пожилым людям служить в ВСУ, а потом уже обязать граждан старше 60 лет служить в рядах Украинской армии. Нет ничего сложного, чтобы поймать человека и заставить его подписать контракт», — заявил Рогов в интервью «Ридусу». Он отметил, что речь идет о новом этапе освобождения украинских территорий от гражданского населения. По его словам, в ближайшее время аналогичные меры могут быть распространены и на женщин, которых, как он выразился, «начнут кидать на убой».
Ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий лицам старше 60 лет заключать контракт на военную службу при условии их пригодности по состоянию здоровья. Она отметила, что в документе нечетко прописан порядок согласования кандидатур, что может привести к злоупотреблениям.