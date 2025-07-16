Серийному маньяку Дракуле отказали в УДО после 25 лет заключения

Преступник отбывает наказание в исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин». Драганер подал ходатайство и отметил, что с момента заключения под стражу в 2002 году получил специальность, трудоустроился и возместил моральный вред потерпевшим. Он также указал в заявлении, что в случае выхода по УДО планирует жить со своей матерью в Волгоградской области.