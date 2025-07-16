Серийному маньяку Дракуле отказали в УДО после 25 лет заключения

Осужденному на пожизненный срок маньяку Владимиру Драганеру по прозвищу Дракула, убившему пятерых человек, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) после 25 лет заключения. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области.
Преступник отбывает наказание в исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин». Драганер подал ходатайство и отметил, что с момента заключения под стражу в 2002 году получил специальность, трудоустроился и возместил моральный вред потерпевшим. Он также указал в заявлении, что в случае выхода по УДО планирует жить со своей матерью в Волгоградской области.
— Закон допускает УДО при пожизненном лишении свободы, но лишь если судом будет признано, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыл не менее 25 лет лишения свободы, — передает официальный Telegram-канал инстанции.
Убившему 85 женщин ангарскому маньяку Михаилу Попкову назначили адвоката-девушку в рамках рассмотрения нового эпизода его дела, о котором стало известно только в этом году. Согласно материалам последнего дела, в мае 2011 года в ангарском парке за Домом культуры «Современник» Попков поссорился с неизвестной женщиной. В результате конфликта маньяк несколько раз ударил женщину топором, а после облил горючей жидкостью и сжег. После убийства Попков скрылся.