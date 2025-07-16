Белгород атакуют дроны ВСУ, есть погибшие

Дроны атаковали город.
Город Белгород атаковали украинские БПЛА, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Белгород под атакой беспилотников. Погибли два человека. Оба погибших во время атаки находились на улице Евгения Павловского», — пишет канал.
Уточняется, что известно о трех пострадавших. В городе началось несколько пожаров, отмечает Baza.
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