Львов готов обменять останки советских солдат на военнопленных.
Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы» на украинских военных. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале.
«Холма Славы» советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников", — сообщил Андрей Садовый.
Ранее власти Львова начали демонтаж памятников и ограждений на территории мемориального комплекса, а в январе 2025 года исполнительный комитет горсовета разрешил проведение эксгумации останков советских воинов, включая Николая Кузнецова, с последующим перезахоронением на другом кладбище. По словам Садового, работы по эксгумации завершены, решение о перезахоронении принято, и теперь город готов использовать обнаруженные останки для обмена на украинских военнослужащих.
В Москве осудили действия львовских властей, назвав эксгумацию свидетельством «античеловеческой сущности киевского режима». Официальные представители России отмечают, что подобные решения вызывают обеспокоенность и напряженность в обществе.