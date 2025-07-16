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Мэр Львова предложил обменять останки советских воинов на украинских военных

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы» на украинских военных. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

Львов готов обменять останки советских солдат на военнопленных.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы» на украинских военных. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Холма Славы» советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников", — сообщил Андрей Садовый.

Ранее власти Львова начали демонтаж памятников и ограждений на территории мемориального комплекса, а в январе 2025 года исполнительный комитет горсовета разрешил проведение эксгумации останков советских воинов, включая Николая Кузнецова, с последующим перезахоронением на другом кладбище. По словам Садового, работы по эксгумации завершены, решение о перезахоронении принято, и теперь город готов использовать обнаруженные останки для обмена на украинских военнослужащих.

В Москве осудили действия львовских властей, назвав эксгумацию свидетельством «античеловеческой сущности киевского режима». Официальные представители России отмечают, что подобные решения вызывают обеспокоенность и напряженность в обществе.