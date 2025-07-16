Мэр Львова предложил обменять останки советских воинов на украинских военных

Ранее власти Львова начали демонтаж памятников и ограждений на территории мемориального комплекса, а в январе 2025 года исполнительный комитет горсовета разрешил проведение эксгумации останков советских воинов, включая Николая Кузнецова, с последующим перезахоронением на другом кладбище. По словам Садового, работы по эксгумации завершены, решение о перезахоронении принято, и теперь город готов использовать обнаруженные останки для обмена на украинских военнослужащих.