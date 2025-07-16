Назвавшего соперника «русской свиньей» азербайджанского бойца лишили гражданства

По его данным, после произошедшего в ходе боя с Кулинским правоохранители заявили, что проверят законность получения Рзаевым гражданства. Позднее спортсмен дважды извинился перед общественностью, назвав себя «безмозглым бараном». По данным журналистов, после пожизненной дисквалификации от Федерации бокса России он часто стал участвовать в конфликтах и драках, из-за чего получил срок.