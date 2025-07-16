Назвавшего соперника «русской свиньей» азербайджанского бойца лишили гражданства

Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева, который в июле 2024 года назвал своего соперника Артура Кулинского «русской свиньей», лишили российского гражданства. Об этом в среду, 16 июля, сообщила Readovka со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Саратовской области.
— На видео, появившемся в Сети, сотрудник саратовского УФСБ зачитывает Джавиду Рзаеву причину лишения российского гражданства: совершение действий, негативно влияющих на политическую и социальную стабильность страны, — передает Telegram-канал.
По его данным, после произошедшего в ходе боя с Кулинским правоохранители заявили, что проверят законность получения Рзаевым гражданства. Позднее спортсмен дважды извинился перед общественностью, назвав себя «безмозглым бараном». По данным журналистов, после пожизненной дисквалификации от Федерации бокса России он часто стал участвовать в конфликтах и драках, из-за чего получил срок.
1 мая ФСБ сообщила, что лишила российского гражданства уроженца одной из стран Центральной Азии. Причиной стало участие в межнациональном конфликте в Липецке в сентябре 2024 года, в ходе которого мужчина вместе с другими лицами угрожал жителям города физической расправой.