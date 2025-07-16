В Смоленской области подавили два украинских беспилотника

«На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет», — написал Анохин в телеграм-канале.
Также глава области напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Гражданам не следует подходить к обнаруженным обломкам дронов, а сообщать об их местоположении по номеру экстренных служб 112.
Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА. Так, за обстрел беспилотника можно угодить в тюрьму, если не доказать исключительную необходимость применения оружия для его уничтожения.
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