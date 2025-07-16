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Как минимум один человек погиб после атаки ВСУ беспилотниками по Белгороду

Ещё один серьёзно ранен.

Источник: РИА "Новости"

ПВО сбила один из дронов, он упал на улицу Евгения Павловского. Люди начали тушить пожар, и в этот момент прогремел взрыв. Вероятно, взорвалась боевая часть БПЛА. В это время там находились местные жители — их посекло осколками.

UPD. Губернатор Гладков заявил, что, по предварительной информации, ранено пять человек. Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения.

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