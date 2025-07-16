Драка двух водителей на фоне Кремля попала на видео

Драку на дороге в центре Москвы на фоне Кремля устроили двое водителей. Инцидент попал на видео. Кадры опубликовал Shot в Telegram-канале.
Возле гостиницы «Метрополь» в Театральном проезде подрались водители BMW и Mercedes.
На кадрах видно, как один мужчина повалил другого на дорогу, после чего другой участник движения бросился разнимать сцепившихся водителей. Что именно стало причиной дорожного конфликта, не уточняется.
Ранее сообщалось, что взрослые устроили стрельбу в детском лагере на острове Ольхон в Иркутской области. Конфликт двух мужчин, по предварительным данным, начался из-за вожатой.
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