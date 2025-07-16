Родители с сыном утонули в реке Клязьме во Владимирской области

Другой случай произошел в конце марта, когда пятилетняя девочка утонула в водоеме частного домовладения около Новосходненского шоссе на севере столицы. Прокуратура тогда занялась установлением всех обстоятельства происшествия. До этого в пруду в Щербинке обнаружили тела двух детей, которые вышли на лед, провалились под воду и не смогли выбраться.