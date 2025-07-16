Родители с сыном утонули в реке Клязьме во Владимирской области

Семья из трех человек утонула в реке Клязьма около деревни Крутово в Петушинском районе Владимирской области 13 июля. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства региональной безопасности.
По словам представителей ведомства, тело отца семьи ниже по течению реки обнаружил рыбак в день трагедии. Спустя два дня спасателям также удалось отыскать и его супругу, которая висела на ветках.
— Сегодня поиски продолжились. В районе двух часов дня примерно в полутора километрах от места трагедии было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения, — передает официальный Telegram-канал регионального министерства.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациями 23 мая спустя двое суток смогли найти и достать тело мужчины, который утонул в Большом Герцинском пруду в столичном районе Восточное Бирюлево.
Другой случай произошел в конце марта, когда пятилетняя девочка утонула в водоеме частного домовладения около Новосходненского шоссе на севере столицы. Прокуратура тогда занялась установлением всех обстоятельства происшествия. До этого в пруду в Щербинке обнаружили тела двух детей, которые вышли на лед, провалились под воду и не смогли выбраться.