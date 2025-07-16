Средства РЭБ ликвидировали два беспилотника ВСУ в Смоленской области

— На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет. Уважаемые смоляне, напоминаю о важности соблюдения правил безопасности. Если вы обнаружите части беспилотного летательного аппарата, не приближайтесь к ним. Сообщите об их местонахождении по номеру экстренных служб 112, — написал губернатор в своем Telegram-канале.