Средства РЭБ ликвидировали два беспилотника ВСУ в Смоленской области

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Смоленской области. Об этом в среду, 16 июля, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
— На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет. Уважаемые смоляне, напоминаю о важности соблюдения правил безопасности. Если вы обнаружите части беспилотного летательного аппарата, не приближайтесь к ним. Сообщите об их местонахождении по номеру экстренных служб 112, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
За ночь 16 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.
15 июля два украинских беспилотника нанесли удары по зданию суда в Белгороде. В результате атаки ВСУ пострадала женщина, получившая осколочное ранение лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали.
В результате атаки вражеских дронов 15 июля российские силы ПВО сбили над Воронежем и тремя районами региона 12 летательных аппаратов. Количество пострадавших при ударах на данный момент составляет 27 человек. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о смерти одного из потерпевших, который находился в коме из-за тяжелого ранения головы.