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Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Мирный житель от полученных ранений скончался на месте.

«Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении губернатора.

Повреждено шесть домовладений.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам дронов ВСУ.

Накануне, 15 июля, украинские беспилотники нанесли три удара по зданию суда в Белгороде.

Сначала здание суда атаковали два дрона. В результате налета пострадала женщина, получившая ранения лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. На одном из этажей суда произошло возгорание.

Примерно через час здание было атаковано третьим беспилотником. В результате удара были повреждены осколками два транспортных средства.

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