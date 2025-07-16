Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород

Мирный житель от полученных ранений скончался на месте.
«Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении губернатора.
Повреждено шесть домовладений.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам дронов ВСУ.
Накануне, 15 июля, украинские беспилотники нанесли три удара по зданию суда в Белгороде.
Сначала здание суда атаковали два дрона. В результате налета пострадала женщина, получившая ранения лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. На одном из этажей суда произошло возгорание.
Примерно через час здание было атаковано третьим беспилотником. В результате удара были повреждены осколками два транспортных средства.