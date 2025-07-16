Гладков сообщил о тяжелых вестях из Белгорода

Из-за атаки дронов погиб мужчина.
В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 16 июля погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — отметил Гладков.
Губернатор также подчеркнул, что в настоящий момент известно о пяти пострадавших. По предварительным данным, среди раненых — две женщины и трое мужчин. Все они доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями. В результате атаки были повреждены шесть домовладений.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате атаки украинских дронов погибли мужчина и пассажир автомобиля на трассе Шебекино — Белгород. Также от налета БПЛА на здание автозаправки скончалась мирная жительница.