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Второй энергоблок БелАЭС отключили из-за сбоя в работе системы охлаждения

16 июля второй энергоблок Белорусской АЭС был отключён от сети после срабатывания сигнализации по отклонению в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

Источник: Life.ru

В ведомстве подчеркнули, что ситуация является штатной, угрозы безопасной эксплуатации станции нет, радиационный фон на территории АЭС и в зоне наблюдения не изменился. Электроснабжение потребителей также нарушено не было.

В настоящее время на энергоблоке проводят необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования, уточнили в Минэнерго.

Ранее Life.ru писал, что Россия запускает новый ядерный проект на Урале. Белоярская АЭС уже готовится к запуску реактора БН-1200М.