На заправке в Узбекистане прогремел взрыв, есть погибшие

Сигнал о возгорании и последовавшем за ним пожаре в резервуаре с топливом на АГЗС поступил в дежурную службу МЧС в среду в 14:40 по местному времени (12:40 мск). Для тушения пожара были мобилизованы четыре пожарно-спасательных расчета, которые смогли сдержать распространение огня к 15:00 (13:00 мск), а окончательно ликвидировать его удалось к 15:35 (13:35 мск).