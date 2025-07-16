На заправке в Узбекистане прогремел взрыв, есть погибшие

На юге Узбекистана в Кашкадарьинской области на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) произошел взрыв, который повлек за собой пожар. По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций страны, трагедия унесла жизни четырех человек.
Сигнал о возгорании и последовавшем за ним пожаре в резервуаре с топливом на АГЗС поступил в дежурную службу МЧС в среду в 14:40 по местному времени (12:40 мск). Для тушения пожара были мобилизованы четыре пожарно-спасательных расчета, которые смогли сдержать распространение огня к 15:00 (13:00 мск), а окончательно ликвидировать его удалось к 15:35 (13:35 мск).
В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале МЧС, говорится о четырех погибших. На месте инцидента продолжают работать сотрудники спасательных служб, Министерства внутренних дел, прокуратуры, Государственной службы безопасности и других компетентных органов.
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