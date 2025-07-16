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Один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах дронов ВСУ по Белгороду

ВСУ атаковали беспилотниками Белгород вечером 16 июля.

Источник: Комсомольская правда

Один мирный житель погиб и пятеро получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду в среду, 16 июля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгород под атакой вражеских беспилотников. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщил он.

По предварительной информации, осколочные ранения в результате агрессии киевского режима получили пять мирных жителей. Все они доставлены в медучреждения, где им будет оказана необходимая помощь. На местах ударов дронов также работают экстренные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что пять человек пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ по населенному пункту Шебекино в Белгородской области.