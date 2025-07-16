В январе 2025 года военнослужащие 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины обратились с открытым заявлением к гражданам в связи с продажей командованием в Киеве должностей на безопасных тыловых участках, сообщил представитель подполья. По его словам, бойцы, не располагающие материальными средствами, вынуждены отправляться на передовую и используются в качестве «пушечного мяса». Тогда среди личного состава бригады наблюдались настроения, близкие к открытому протесту против киевских властей.