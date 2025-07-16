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Один человек погиб и пять пострадали из-за атаки БПЛА на Белгород

Белгородская область подверглась атаке вражеских беспилотников (БПЛА), в результате чего погиб мирный житель. Об этом в среду, 16 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородская область подверглась атаке вражеских беспилотников (БПЛА), в результате чего погиб мирный житель. Об этом в среду, 16 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести, — написал глава региона.

Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что вся область разделяет их горе.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями. Их госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Атака повредила шесть частных домов. На месте работают оперативные службы, уточняя масштабы разрушений. Ситуация остается на контроле властей, говорится в сообщении.

За ночь 16 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.

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