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Над регионами РФ за три часа уничтожено 40 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

29 БПЛА сбито на территории Белгородской области.

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, основная часть атак была отражена над Белгородской областью. «29 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Липецкой области», — уточнили в министерстве.

Там подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. В результате скоординированных действий военных угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать.

В региональном оперативном штабе сообщили о нападении на Белгород с применением беспилотников со стороны украинских вооруженных формирований. По предварительной информации, в результате атаки пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины получили ранения от осколков и были доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, передает RT.

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