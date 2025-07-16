В результате атаки ВСУ на Белгород погиб человек, еще пять получили ранения

Вооруженные силы Украины вечером в среду, 16 июля, атаковали город Белгород. В результате атаки погиб человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава области в своем телеграм-канале.
Гладков добавил, что в результате налета беспилотников еще пять человек получили ранения — двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями доставили в больницы. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Повреждения из-за атаки получили шесть домовладений. На местах работают оперативные службы города.
Ранее момент поражения беспилотника на подлете к Белгороду попал на видео.