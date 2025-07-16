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Минобороны РФ: над регионами России уничтожено 40 БПЛА за три часа

Вечером 16 июля над российскими областями силами ПВО уничтожено 40 дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ атаковали российское приграничье вечером 16 июля. Так, силами ПВО ликвидировано 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что все дроны сбиты в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Наибольшее число БПЛА уничтожено над Белгородской областью, 29 беспилотников. Дроны также сбиты над Брянским и Липецким регионом.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

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