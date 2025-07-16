Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников за три часа

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников. С 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников. С 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Основной удар пришелся на Белгородскую область, где сбили 29 дронов. Еще девять беспилотников ликвидировали над Брянской областью и два над Липецкой, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на Белгород погиб мужчина, а также пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями.

За ночь 16 июля российские силы ПВО ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше