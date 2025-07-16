МО РФ: Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников за три часа

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников. С 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Основной удар пришелся на Белгородскую область, где сбили 29 дронов. Еще девять беспилотников ликвидировали над Брянской областью и два над Липецкой, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на Белгород погиб мужчина, а также пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями.
За ночь 16 июля российские силы ПВО ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.