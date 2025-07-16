Сказочный замок на сцене фестиваля электронной музыки сгорел за 2 дня до открытия

Сцена в виде 30-метрового сказочного замка должна была принимать гостей уже 18 июля, в момент взрыва на площадке находился только технический персонал, готовивший фестиваль к открытию. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Очевидцы рассказали, что над местом происшествия поднялись густые клубы чёрного дыма, а пиротехнические заряды взрывались ещё около получаса после начала пожара.