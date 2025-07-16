Число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород выросло до шести

В Белгороде после атаки украинских беспилотников (БПЛА) число жертв увеличилось до шести человек. Об этом в среду, 16 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
— Подомовой обход территории продолжается, — отметил Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Белгород погиб мужчина, а также пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями.
Также стало известно, что в среду, 16 июля, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа.
За ночь 16 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.