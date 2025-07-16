Массовая драка с участием минимум 30 человек произошла в районе Ясенево

В московском районе Ясенево произошла масштабная драка с участием около 30 вооруженных людей. Об этом стало известно в среду, 16 июля.
По свидетельствам очевидцев, конфликт разгорелся на Литовском бульваре прямо напротив детской поликлиники № 42.
Участники драки, некоторые из которых были в масках, применяли травматическое оружие, ножи и светошумовые гранаты. В ходе потасовки один из людей получил ожог от сигнальной ракеты. После шумного конфликта все участники скрылись с места происшествия.
На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и бригады скорой помощи. Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению и задержанию участников массовой драки. Количество пострадавших уточняется, передает Telegram-канал Mash.
Ранее массовая драка между строителями произошла на крыше строящегося дома в Московской области. По факту инцидента правоохранители задержали восемь человек. В ходе драки пострадали шесть рабочих.