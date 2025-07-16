Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ПВО за полчаса сбили восемь украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников (БПЛА). В период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников (БПЛА). В период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— В период с 23.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны РФ, семь воздушных целей сбиты над территорией Брянской области, еще один беспилотник — над Орловской областью.

Также стало известно, что в среду, 16 июля, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа.

За ночь 16 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше