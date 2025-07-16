Российские ПВО за полчаса сбили восемь украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников (БПЛА). В период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
— В период с 23.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Согласно данным Минобороны РФ, семь воздушных целей сбиты над территорией Брянской области, еще один беспилотник — над Орловской областью.
Также стало известно, что в среду, 16 июля, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа.
За ночь 16 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.