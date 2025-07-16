Трамп недоволен ситуацией с урегулированием конфликта на Украине

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Трамп сохраняет оптимизм относительно дипломатических усилий по урегулированию кризиса, однако при этом придерживается реалистичного подхода к процессу переговоров. Брюс отметила, что подобный стиль поведения главы Белого дома стал очевиден для всего мира, в том числе для Ирана, с которым в последние годы также велись сложные дипломатические контакты.