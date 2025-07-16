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Трамп недоволен ситуацией с урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет терпеливую позицию в отношении урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен поступаться собственной позицией по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Трамп проявляет терпеливость.

Президент США Дональд Трамп сохраняет терпеливую позицию в отношении урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен поступаться собственной позицией по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

«Россия видит, что он (Трамп — ред.) терпеливый человек, но не в ущерб своему видению и его реализации», — заявила Брюс. Так он прокомментировал инициативу президента США установить срок в 50 дней для прекращения огня на Украине.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Трамп сохраняет оптимизм относительно дипломатических усилий по урегулированию кризиса, однако при этом придерживается реалистичного подхода к процессу переговоров. Брюс отметила, что подобный стиль поведения главы Белого дома стал очевиден для всего мира, в том числе для Ирана, с которым в последние годы также велись сложные дипломатические контакты.

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