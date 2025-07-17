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Пошли искупаться и не вернулись: тело сына нашли спустя несколько дней после трагедии

В реке Клязьма Владимирской области утонула семья из трех человек.

Источник: Комсомольская правда

В реке Клязьма, Владимирской области, утонула семья из трех человек. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства безопасности, поисковые работы проводились 15 и 16 июля. Само ЧП произошло в воскресенье, 13 июля.

«15 и 16 июля спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области вели поисковые работы на Клязьме близ деревни Крутово в Петушинском районе, где 13 июля утонули три человека: муж, жена и их совершеннолетний сын», — говорится в сообщении.

Известно, что тело главы семейства обнаружил рыбак в день трагедии, труп женщины спасатели нашли во вторник, 15 июля. Поиски продолжились и в среду, 16 июля. Тело мужчины 1992 года рождения обнаружили примерно в 14:00 в 1,5 км от места трагедии.

Обстоятельства гибели и происшествия в настоящее время устанавливаются местными правоохранительными органами. Проводится проверка.

Как KP.RU писал ранее, в Мордовии произошла трагедия: многодетная мать погибла, спасая дочь, оставив сиротами десятерых детей. Семья отправилась купаться в реке Мокша, когда 13-летняя Алиса начала тонуть. На помощь бросилась мать семейства и старшая дочь Анастасия. Спасти девушку также не удалось.