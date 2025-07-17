Пошли искупаться и не вернулись: тело сына нашли спустя несколько дней после трагедии

Известно, что тело главы семейства обнаружил рыбак в день трагедии, труп женщины спасатели нашли во вторник, 15 июля. Поиски продолжились и в среду, 16 июля. Тело мужчины 1992 года рождения обнаружили примерно в 14:00 в 1,5 км от места трагедии.