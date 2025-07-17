Zielinski & Rozen опроверг связь с поставками продукции для ВСУ

Ранее некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что компания Zielinski & Rozen якобы оказывает поддержку Вооруженным силам Украины и отправляет свою продукцию на линии фронта. В качестве подтверждения к публикациям были приложены снимки флаконов парфюмерии, которые, как утверждается, связаны с данным брендом, напоминает «Национальная служба новостей».