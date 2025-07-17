Zielinski & Rozen опроверг связь с поставками продукции для ВСУ

В компании Zielinski & Rozen сделали заявление насчет поддержки ВСУ.
Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поставках своей продукции украинским военным. Официальный представитель компании заявил, что фотографии, опубликованные в украинских СМИ, демонстрируют поддельные товары, не имеющие отношения к бренду.
«Мы полностью опровергаем информацию СМИ об отправке продукции для ВСУ. Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта», — подчеркнул представитель Zielinski & Rozen, передает РИА Новости.
В компании также пояснили, что широкая популярность бренда приводит к появлению подделок по всему миру. Подобные случаи наносят репутационный ущерб и вводят покупателей в заблуждение относительно подлинности приобретаемых товаров.
Ранее некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что компания Zielinski & Rozen якобы оказывает поддержку Вооруженным силам Украины и отправляет свою продукцию на линии фронта. В качестве подтверждения к публикациям были приложены снимки флаконов парфюмерии, которые, как утверждается, связаны с данным брендом, напоминает «Национальная служба новостей».