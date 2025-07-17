Минобороны: над российскими регионами сбили восемь БПЛА за полчаса

Российские регионы подверглись атаке БПЛА со стороны ВСУ. Всего в период с 23:00 до 23:30 16 июля сбили восемь украинских дронов. Такую информацию сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что все ликвидированные дроны — беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они сбиты над территориями Брянской и Орловской областей.
«В период с 23.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в уведомлении.
Ранее, за три часа, уничтожили 40 дронов над Белгородским, Липецким и Брянским регионами. Они сбиты в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Подробностей о повреждениях на земле и пострадавших не поступало.