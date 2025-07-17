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Минобороны: над российскими регионами сбили восемь БПЛА за полчаса

В период с 23:00 до 23:30 средствами ПВО ликвидировано восемь дронов над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские регионы подверглись атаке БПЛА со стороны ВСУ. Всего в период с 23:00 до 23:30 16 июля сбили восемь украинских дронов. Такую информацию сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что все ликвидированные дроны — беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они сбиты над территориями Брянской и Орловской областей.

«В период с 23.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в уведомлении.

Ранее, за три часа, уничтожили 40 дронов над Белгородским, Липецким и Брянским регионами. Они сбиты в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Подробностей о повреждениях на земле и пострадавших не поступало.

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