Жители Воронежа сообщили о мощных взрывах над городом

Минимум четыре взрыва прогремели над Воронежем.
В Воронеже утром 16 июля были слышны не менее четырех взрывов, причиной которых стало срабатывание системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на рассказы местных жителей.
«Местные жители рассказали SHOT, что слышали около четырех взрывов в Ленинском районе Воронежа. По их словам, от громкого звука “шатались стекла в оконных рамах”. Были видны вспышки в небе. По предварительным данным, сработала система ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении.
В небе над Воронежем дежурные подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, жертв среди населения нет. Данные о возможных повреждениях уточняются. В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности из-за угрозы атаки дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.