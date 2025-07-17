Жители Воронежа сообщили о мощных взрывах над городом

«Местные жители рассказали SHOT, что слышали около четырех взрывов в Ленинском районе Воронежа. По их словам, от громкого звука “шатались стекла в оконных рамах”. Были видны вспышки в небе. По предварительным данным, сработала система ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении.