ВСУ атакуют приграничные районы России, есть погибшие и пострадавшие. Онлайн-трансляция

ВСУ атакует дронами приграничные регионы.
Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, над Воронежем было слышно около четырех взрывов. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
02:14 Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Об этом пишет глава Белгородской области Владислав Гладков.
02:13 На территории Брянской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был сбит в Орловской области. Об этом сообщает Минобороны.