Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атакуют приграничные районы России, есть погибшие и пострадавшие. Онлайн-трансляция

Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, над Воронежем было слышно около четырех взрывов. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

ВСУ атакует дронами приграничные регионы.

Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, над Воронежем было слышно около четырех взрывов. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

02:14 Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Об этом пишет глава Белгородской области Владислав Гладков.

02:13 На территории Брянской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был сбит в Орловской области. Об этом сообщает Минобороны.