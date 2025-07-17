ВСУ атакуют приграничные районы России, есть погибшие и пострадавшие. Онлайн-трансляция

Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, над Воронежем было слышно около четырех взрывов. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.