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Несколько украинских беспилотников уничтожены над Воронежем

Несколько украинских беспилотников уничтожены в небе над Воронежем силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. По данным SHOT, ссылающегося на местных жителей, над городом прогремели минимум четыре взрыва.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 48 беспилотников за 3,5 часа. Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях.

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