Воронежский губернатор объяснил жуткие взрывы в небе

Предварительно, никто не пострадал.
В небе над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — заявил глава региона. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
БПЛА не в первый раз атакуют Воронежскую область: в начале июля силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников в 12 муниципальных районах и приграничных зонах региона. Тогда также обошлось без пострадавших, однако были повреждены автомобили и объекты инфраструктуры.
Этой ночью ВСУ также атаковали Белгород, в результате чего пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы с травмами средней тяжести.