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Губернатор Гусев: в небе над Воронежем сбили несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны России сбили в небе над Воронежем несколько БПЛА.

Силы противовоздушной обороны России сбили в небе над Воронежем несколько БПЛА. Об этом проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки дронов обошлось без пострадавших. В настоящий момент выясняется информация о разрушениях.

При этом в регионе все еще сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Гусев также напомнил воронежцам, что если раздаются звуки работы ПВО или пролета беспилотника, нужно незамедлительно укрыться в комнате без окон. В случае обнаружения лежащего дрона или его фрагментов необходимо сообщить об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Белгороде погиб человек, еще пять получили ранения.

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