Shot: Взрывы прогремели над Воронежем

В небе над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщают местные жители, в Ленинском районе города прогремело не менее четырех мощных взрывов.
Очевидцы сообщили, что от ударных волн дрожали оконные стекла в домах, а в ночном небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, российские ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников (БПЛА).
На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ситуация в городе остается под контролем экстренных служб, передает Telegram-канал Shot.
Также стало известно, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа.