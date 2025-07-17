Беспилотник атаковал жилой дом в Белгородской области, пострадал мирный житель

Мужчина получил ожоги рук и ног различной степени тяжести и был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в момент удара произошла детонация, вызвавшая возгорание домовладения, с которым в настоящее время борются сотрудники МЧС.