Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области, есть пострадавшие

В селе Прицепиловка Корочанского района беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный жилой дом. В результате удара пострадал местный житель. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина получил ожоги рук и ног. Его экстренно доставили в областную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки произошло возгорание домовладения. На месте работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют последствия пожара. Ситуация находится на контроле региональных властей, говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что в Белгороде после атаки украинских беспилотников число жертв увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Белгород погиб мужчина, а также пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями.