Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области, есть пострадавшие

В селе Прицепиловка Корочанского района беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный жилой дом. В результате удара пострадал местный житель. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Прицепиловка Корочанского района беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный жилой дом. В результате удара пострадал местный житель. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил ожоги рук и ног. Его экстренно доставили в областную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки произошло возгорание домовладения. На месте работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют последствия пожара. Ситуация находится на контроле региональных властей, говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Белгороде после атаки украинских беспилотников число жертв увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Белгород погиб мужчина, а также пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше