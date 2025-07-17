Российские силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

Над Воронежем были обнаружены и ликвидированы несколько беспилотников силами российской ПВО.
Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, отметив, что по предварительным данным обошлось без пострадавших.
Информация о возможных разрушениях в результате атаки уточняется.
Ранее стало известно, как в течение получаса вечером 16 июля 2025 года российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Семь из них были уничтожены в небе над Брянской областью, ещё один — над Орловской.
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