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Российские силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

По предварительной информации, никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Над Воронежем были обнаружены и ликвидированы несколько беспилотников силами российской ПВО.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, отметив, что по предварительным данным обошлось без пострадавших.

Информация о возможных разрушениях в результате атаки уточняется.

Ранее стало известно, как в течение получаса вечером 16 июля 2025 года российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Семь из них были уничтожены в небе над Брянской областью, ещё один — над Орловской.

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